Physiotherapie in Mogendorf
Ida Hameete hat ein besonderes Gespür fürs Becken
Ida Hameete hat in Mogendorf ihre Physiotherapiepraxis eröffnet. Ihr Spezialgebiet ist das Becken.
Ida Hameete hat in Mogendorf ihre Physiotherapiepraxis eröffnet. Ihr Spezialgebiet ist das Becken.
Camilla Härtewig

Politikwissenschaft, Cyber Security und Physiotherapie: Ida Hameete hat einen ungewöhnlichen Berufsweg hinter sich. Nun hat die 42-Jährige ihre erste eigene Praxis in Mogendorf eröffnet. Sie möchte vor allem eins: Menschen zuhören und ihnen helfen.

Lesezeit 3 Minuten
Ida Hameete strahlt. Mit ihrer ersten eigenen Praxis in Mogendorf hat sich für die 42-jährige Physiotherapeutin ein Traum erfüllt. Seit August arbeitet sie im Emma Workspace in der Bahnhofstraße 3. Den Praxisraum teilt sie sich mit Chiropraktorin Savanna Zerfaß.
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