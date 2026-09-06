Politikwissenschaft, Cyber Security und Physiotherapie: Ida Hameete hat einen ungewöhnlichen Berufsweg hinter sich. Nun hat die 42-Jährige ihre erste eigene Praxis in Mogendorf eröffnet. Sie möchte vor allem eins: Menschen zuhören und ihnen helfen.
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Ida Hameete strahlt. Mit ihrer ersten eigenen Praxis in Mogendorf hat sich für die 42-jährige Physiotherapeutin ein Traum erfüllt. Seit August arbeitet sie im Emma Workspace in der Bahnhofstraße 3. Den Praxisraum teilt sie sich mit Chiropraktorin Savanna Zerfaß.