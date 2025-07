Was der Rotenhainer Ortsverein „Historica“ seit seiner Gründung 1997 auf die Beine gestellt hat, ist aller Ehren wert.

. Immer wieder hat es mich beruflich nach Rotenhain gezogen – und ich bin gern dort hingefahren. Ich habe die Anfänge der Grabungen an der Alten Burg erlebt, den Enthusiasmus gespürt und immer wieder den Hut gezogen vor diesen Machern, die nichts Verrückteres vorhatten, als sich eine Burg zu bauen. Und es taten, mit schier unermüdlichem, ehrenamtlichem Einsatz.

Wer miterlebt hat, wie sich die Burg mit Leben füllte, wie die Wurstwanderung ganz viele Menschen auf den Geschmack der Region bringt, wer einmal bei dem Burgfest sich von dessen besonderer Faszination begeistern (und entschleunigen) ließ oder ein Bauerndiplom miterlebt hat, kann die Begeisterung spüren, die der Verein Historica immer wieder vermittelt. Dass dabei nicht Einzelne im Vordergrund stehen, sondern gemeinsam an einem Strang gezogen wird, macht die Sache so sympathisch. Dass die Gründergeneration nun die Geschicke in jüngere Hände legt, ist ein guter Schritt. Ich bin gespannt, welche neuen Ideen der neue Vorstand mitbringen wird. Und wie ich die Rotenhainer kenne, werden das sicher wieder originelle sein.