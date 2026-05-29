An diesem Samstag und Sonntag halten kaum Schnellzüge zwischen Frankfurt und Köln im Westerwald. Als Begründung nennt die Bahn Bauarbeiten bei Frankfurt. Ärgerlich: Der Schienenersatzverkehr braucht viel länger für die Strecke.
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Für böse Überraschungen sorgt erneut die Deutsche Bahn AG. Ohne eine Vorankündigung fallen an diesem Samstag und Sonntag tagsüber nahezu sämtliche ICE-Verbindungen ab Limburg Süd und Montabaur aus. Stattdessen sollen Ersatz-Busse mit großzügig bemessenen Fahrzeiten von insgesamt drei Stunden zwischen Frankfurt-Flughafen und Köln, Breslauer Platz, pendeln.