Kaum ein Halt in Montabaur ICE-Fahrgäste müssen am Wochenende Ersatzbus nehmen Hans-Peter Günther 29.05.2026, 16:21 Uhr

i Durch Montabaur werden an diesem Wochenende die meisten ICEs durchrauschen - am Samstag und Sonntag fährt daher Schienenersatzverkehr zwischen Köln und Frankfurt. Hans-Peter Günther

An diesem Samstag und Sonntag halten kaum Schnellzüge zwischen Frankfurt und Köln im Westerwald. Als Begründung nennt die Bahn Bauarbeiten bei Frankfurt. Ärgerlich: Der Schienenersatzverkehr braucht viel länger für die Strecke.

Für böse Überraschungen sorgt erneut die Deutsche Bahn AG. Ohne eine Vorankündigung fallen an diesem Samstag und Sonntag tagsüber nahezu sämtliche ICE-Verbindungen ab Limburg Süd und Montabaur aus. Stattdessen sollen Ersatz-Busse mit großzügig bemessenen Fahrzeiten von insgesamt drei Stunden zwischen Frankfurt-Flughafen und Köln, Breslauer Platz, pendeln.







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