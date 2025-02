Naturprojekt in Steinebach Hutewald: Initiator kritisiert NI für Darstellung 16.02.2025, 16:00 Uhr

i Am „Hundsbaum“, einem Höhenrücken bei Steinebach a.d.W., steht ein alter Hutebaum mit einem Lesesteinhaufen – ein nach Auskunft der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord idealer Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten. SGD Nord/Stefan Kolling

Der ehemalige Hutewald bei Steinebach a.d.W. soll wiederhergestellt werden. Über den Weg hin zu dieser Entscheidung gibt es unterschiedliche Darstellungen.

Die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord plant, den Hutewald am „Hundsbaum“, einem Höhenrücken südwestlich von Steinebach a.d.W., zu erneuern. Das hat die Behörde vor einigen Tagen per Pressemitteilung verkündet.Hutewälder, also Wälder, die als Viehweiden genutzt werden, zeichnen sich demnach durch eine artenreiche Pflanzen- und Tierwelt aus.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen