Früher Start in diesem Jahr
Hurra: Im Westerwald beginnen die Sommerferien!
So wie hier an der Unesco-Projektschule in Norken verabschieden sich heute an allen Westerwälder Schulen die Kinder in die sechs
So wie hier an der Unesco-Projektschule in Norken verabschieden sich heute an allen Westerwälder Schulen die Kinder in die sechswöchigen Sommerferien. Unsere Zeitung wünscht allen Schülern und deren Familien eine schöne Zeit.
Röder-Moldenhauer

Wenn die Zeugnisse ausgeteilt und die Ranzen in die Ecke gestellt sind, beginnen an diesem Freitag die Sommerferien. Die fangen in diesem Jahr in ganz Rheinland-Pfalz – und somit auch im Westerwald – vergleichsweise früh an.

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Endlich Sommerferien! So wie hier an der Unesco-Projektschule in Norken wird heute für Tausende Kinder im ganzen Westerwald die schönste Zeit des Jahres eingeläutet. Sechs Wochen lang kein frühes Weckerklingeln, Hausaufgaben spielen vorerst keine Rolle mehr.

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