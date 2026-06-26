Früher Start in diesem Jahr Hurra: Im Westerwald beginnen die Sommerferien! Marga Krapp 26.06.2026, 09:00 Uhr

i So wie hier an der Unesco-Projektschule in Norken verabschieden sich heute an allen Westerwälder Schulen die Kinder in die sechswöchigen Sommerferien. Unsere Zeitung wünscht allen Schülern und deren Familien eine schöne Zeit. Röder-Moldenhauer

Wenn die Zeugnisse ausgeteilt und die Ranzen in die Ecke gestellt sind, beginnen an diesem Freitag die Sommerferien. Die fangen in diesem Jahr in ganz Rheinland-Pfalz – und somit auch im Westerwald – vergleichsweise früh an.

Endlich Sommerferien! So wie hier an der Unesco-Projektschule in Norken wird heute für Tausende Kinder im ganzen Westerwald die schönste Zeit des Jahres eingeläutet. Sechs Wochen lang kein frühes Weckerklingeln, Hausaufgaben spielen vorerst keine Rolle mehr.







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