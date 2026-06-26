Wenn die Zeugnisse ausgeteilt und die Ranzen in die Ecke gestellt sind, beginnen an diesem Freitag die Sommerferien. Die fangen in diesem Jahr in ganz Rheinland-Pfalz – und somit auch im Westerwald – vergleichsweise früh an.
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Endlich Sommerferien! So wie hier an der Unesco-Projektschule in Norken wird heute für Tausende Kinder im ganzen Westerwald die schönste Zeit des Jahres eingeläutet. Sechs Wochen lang kein frühes Weckerklingeln, Hausaufgaben spielen vorerst keine Rolle mehr.