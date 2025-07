Die Stadt Wirges ist am Wochenende „auf den Hund gekommen“. Eine Floskel, die hier alles andere als negativ belegt ist. Am Samstag und Sonntag standen auf dem Gelände des Wirgeser Stadions bei einer nationenübergreifenden Schau Vierbeiner im Mittelpunkt des Geschehens. Dort fand die 23. Westerwaldschau Old English Sheepdogs des DOESC (Deutscher Old English Sheepdog Club), besser bekannt als „Bobtails“, statt. Mehr noch: Bei einer Parallelveranstaltung präsentierten die Züchter von Bearded Collies (Bearded Collie Club Deutschland) ihre Tiere und wetteiferten, ebenso wie die Bobtails, um die Gunst von Juroren. Ausrichter dieses deutschlandweit größten Events dieser Art, was die Teilnehmerzahl anbelangt, ist die Landesgruppe Hessen des DOESC. Federführend verantwortlich zeichnet in Wirges das Wirgeser Züchterehepaar Udo und Birgit Herkenroth.

„Seit der ersten Ausstellung im Jahr 2002 führt Wirges regelmäßig die Liste der anwesenden Bobtails auf Ausstellungen in Deutschland an. In diesem Jahr laufen 31 Bobtails am ersten und 33 am zweiten Tag, darunter zahlreiche deutsche und internationale Champions, vor den Juroren über den „Laufsteg“ und hoffen auf eine gute Bewertung. Die Teilnehmerzahl liegt weit über der Resonanz bei den großen Ausstellungen in Dortmund, Leipzig, Rostock und Gelsenkirchen“, erklärt Udo Herkenroth nicht ohne Stolz im Gespräch mit unserer Zeitung.

Eine fachkundige Bewertung garantierte die Richterin Karen McDevitt aus Irland. Hans-Peter Metternich Die Bobtail-Züchter hatten ihre eigenen „Coiffeur -Studios“ auf dem Areal in Wirges aufgeschlagen, um ihre Lieblinge bestens herauszuputzen. Hans-Peter Metternich Andrea Semmelroth (rechts) und Sylvia Stresow beim Styling von “Shaggy blue Bob’s Guardian Angel”. Sie sind aus Mühlhausen in Thüringen mit insgesamt fünf Bobtails nach Wirges gekommen, um ihre Tiere bei der Westerwaldschau vorzustellen. Hans-Peter Metternich Bobtailparade bei der Westerwaldschau auf dem Stadiongelände in Wirges Hans-Peter Metternich Fleißige Helfer hinter den Kulissen: Das Küchenpersonal Hans-Peter Metternich Trainings- und Entspannungslauf vor dem großen Auftritt auf dem „Laufsteg“ vor den Juroren. Hans-Peter Metternich Ein Teil der Aussteller ist mit Wohnmobilen nach Wirges gekommen – einige mit vier Champion-Aspiranten - und schafften sich mit einer „Wagenburg“ für zwei Tage ein temporäreres zuhause. Hans-Peter Metternich 1 / 7

Als örtliche Organisatoren legen Udo und Birgit Herkenroth bei der Vorbereitung und Durchführung der Schau im Westerwald hohe Maßstäbe an, und das wissen auch die Aussteller, die aus ganz Deutschland und aus dem nahen Ausland wie Belgien und den Niederlanden angereist waren, zu schätzen. Wie sonst lässt es sich erklären, dass diese Ausstellung, die vor 23 Jahren ihren Anfang nahm, sich schnell zu einer Erfolgsstory und zu einer der größten Spezialausstellungen für Old English Sheepdogs in Deutschland entwickelt hat.

„Es ist nun 23 Jahre her, dass wir gefragt wurden, ob nicht irgendwo im Westerwald die Möglichkeit besteht, eine CAC-Ausstellung auszurichten. In damals noch jugendlichem Leichtsinn antworteten wir: Ja, das sollte möglich sein. Und so fand 2002 die erste von mittlerweile 22 Ausstellungen in unserem Heimatort Wirges statt. Von anfangs einer Eintagesveranstaltung entwickelte sich die Westerwaldschau, wie wir sie vollmundig genannt hatten, bald zu einer Doppelausstellung und zuletzt zu einer Gemeinschaftsausstellung zusammen mit anderen Rassen“, blickt Udo Herkenroth im Gespräch mit unserer Zeitung auf die Anfänge.

i Anstehen und warten auf das Richterurteil Hans-Peter Metternich

Doch zurück zur aktuellen Schau am Samstag und Sonntag, bei der die Bobtails sich wieder einer internationalen Jury stellen mussten. In diesem Jahr wurden die Bobtails von Kevin Young (Großbritannien) am Samstag und Karen McDevitt (Irland) am Sonntag beurteilt, die beide extra zu dieser Ausstellung von den britischen Inseln angereist waren. Übrigens, die Liste der Juroren, die im Laufe der Jahre den weiten Weg nach Wirges unter anderem aus England, Neuseeland, Südafrika, Israel, Italien, Irland und Schweden nicht gescheut haben, liest sich wie das „Who is who der Richter der Pastoralgruppe.“

Mit „Bushwagger’s Kon-Tiki“ ging auch eine viereinhalb Jahre alte Hündin der Familie Herkenroth bei der Schau an den Start. Udo Herkenroth kann sich dabei über eine sehr gute Bewertung freuen. Kon-Tiki wurde übrigens „beobachtet“ von Bruder „Kaspar“ aus dem gleichen Wurf. Kaspar lebt in Hennef bei Klaus und Marlies Sieberts, die seit Jahren der Westerwaldschau sehr verbunden sind.

i Brigitte Leonhardt aus Untermaitingen bei Augsburg war von Anfang der Stunde bei der Westerwaldschau mit ihren Tieren dabei. Ihre selbstgezüchtete Hündin „Yianna Nannini“ von den „Blue Zottel‘s“ war internationale Champion Clubsiegerin DOESC 2021, 2022 und 2023 und Weltsiegerin 2021. Hans-Peter Metternich

Tagessieger am Samstag wurde „Stainway to Heaven von Take That“ von Sjaak und Nelleke Meijer aus Holland. Sieger am Sonntag: Die Weltsiegerin 2021, „Yianna Nannini“ von Brigitte Leonhardt aus Untermaitingen. Udo Herkenroth versäumte es am Ende der Schau nicht, den Verantwortlichen der Verbandsgemeinde Wirges zu danken, die dem Verein erneut das Areal am Stadion für ein Wochenende überlassen haben. Sein Dank geht ebenso an die Stadt Wirges für deren Unterstützung.