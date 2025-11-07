Hunderte Kinder und Erwachsene begleiten Sankt Martin 

Es war einer der ersten Westerwälder Martinsumzüge, aber für das kleine Dorf mit einer riesigen Beteiligung: Hunderte Kinder und Erwachsene begleiteten Sankt Martin(a) beim Ritt von der Freilichtbühne durch Heilberscheid zum großen Feuer am Ortsrand.
