Umzüge in Westerwälder Dörfern Hunderte Kinder und Erwachsene begleiten Sankt Martin 07.11.2025, 23:00 Uhr

i Hunderte Kinder und Erwachsene begleiteten Sankt Martin(a) beim Ritt von der Freilichtbühne durch Heilberscheid zum großen Feuer am Ortsrand. Markus Müller

Wie in vielen Orten des Westerwaldes wird auch im kleinen Heilberscheid die Tradition des Martinszuges hochgehalten. In diesem Jahr begleiteten Hunderte Kinder und Erwachsene Sankt Martin(a) hoch zu Ross beim Ritt von der Freilichtbühne im Hettenstein durchs Dorf zum großen Feuer am Ortsrand.







