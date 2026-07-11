Sommer in der VG Hachenburg
Hunderte Ferienkinder profitieren von starkem Bündnis
Für den beliebten Nachmittagssnack im Juze-Ferienspaß haben die Teilnehmer dieses Workshops farbenfrohe Cookies gebacken.
Für den beliebten Nachmittagssnack im Juze-Ferienspaß haben die Teilnehmer dieses Workshops farbenfrohe Cookies gebacken.
Röder-Moldenhauer

Für viele Eltern stellt die Betreuung ihrer Kinder während der sechswöchigen Sommerferien eine große Herausforderung dar. Zum Glück gibt es in der VG Hachenburg ein starkes Netzwerk, das ein vielseitiges Ferienspaßprogramm anbietet.

Lesezeit 2 Minuten
Dank eines immer größer werdenden Bündnisses von Veranstaltern können in diesen Sommerferien wieder mehrere Hundert Kinder aus der Verbandsgemeinde (VG) Hachenburg ereignisreiche Wochen in der Heimat verbringen. Das größte Angebot innerhalb des Ferienspaß-Netzwerks stellt erneut das Jugendzentrum (Juze) Hachenburg: 160 Plätze – hälftig verteilt auf zwei Ferienwochen – konnte die Einrichtung wieder insgesamt vergeben.
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