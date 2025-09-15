Das historische Fachwerkensemble von Erik Girmann in Ruppach-Goldhausen ist beim Tag des offenen Denkmals als eines der seltenen privaten Objekte von Besuchern schier überrollt worden. Es gab unheimlich viel zu entdecken, zu erleben und zu genießen.

Zwar hatte es Erik Girmann fast geahnt, aber dann wurde er doch vom Besucherandrang am Tag des offenen Denkmals in seinem alten Fachwerkgehöft überrascht. Aber das belohnte ihn, seine Familie und seine vielen Helfer immerhin für den riesigen Aufwand an Arbeit und Material.

Vor morgens bis abends waren auf der gesperrten Straße, im Hof, in der wiederaufgebauten Scheune und in dem unter Denkmalschutz stehenden Fachwerkhaus ständig jede Menge Besucher unterwegs. Oder verweilten bei Speis und Trank auch etwas länger.

i Der Andrang auf dem Girmann'schen Anwesen beim Tag des offenen Denkmals war riesengroß. Markus Müller

Ungläubig staunten sie darüber, wie Erik Girmann sein Fachwerkhaus behutsam renoviert, nach historischen Vorbildern ausgestattet, dekoriert und dennoch für modernes Wohnen nutzbar gemacht hat. Am Anfang bot der Hausherr Führungen an, die er aufgrund des Andrangs dann einstellen musste.

i Die Feuerwehr Ruppach-Goldhausen zeigte mit der alten Handspritze und in historischen Uniformen bei einer kleinen Übung, wie die Brandbekämpfung anno 1900 funktionierte. Mechthilde Coring

Manche Einzelheiten hatten viele Leute noch nie gesehen und wussten auch nichts darüber. Dann nahm sich Girmann die Zeit und erläuterte zum Beispiel die Funktionsweise einer „Gefederten Wand“ und ihre Rekonstruktion. Bei einem historischen Gewinnspiel mussten alte haus- und landwirtschaftliche Geräte erkannt werden.

i Während des Aktionstages wurde auch der neue Historische Dorfrundgang mit seinen vielen Erläuterungstafeln in Ruppach-Goldhausen eröffnet. Markus Müller

Die Feuerwehr Ruppach-Goldhausen zeigte mit der alten Handspritze und in historischen Uniformen bei einer kleinen Übung, wie die Brandbekämpfung anno 1900 funktionierte. Auch alte Löscheimer und ein Wasserfass konnten bestaunt werden.

i Das Innere des denkmalgeschützten Fachwerkhauses ist einfach sehenswert. Markus Müller

Zudem wurde der neue Historische Dorfrundgang durch Ruppach-Goldhausen am Tag des offenen Denkmals eröffnet. Einer der Informationstafeln ist dem Girmann’schen Zweiseithof gewidmet und erläutert sein Erbauen und Umbauen und seine frühere wie heutige Nutzung.

Natürlich war für Essen und Trinken gesorgt. So hatte der Hausherr mit seinen Töchtern Anna und Eva gewaltige Mengen von Westerwälder Kartoffelsuppe gekocht. Diese, kühle Getränke sowie Kuchen und Kaffee luden dazu ein, bei nur von einem kurzen Regenguss unterbrochenen Spätsommerwetter auch länger in der „Altstadt“ von Ruppach-Goldhausen zu verweilen.