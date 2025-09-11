Heute beschäftigt sich Hundeerzieher Jörg Denzin aus Niedererbach mit Gehorsam und Ungehorsam von Hunden und erläutert, warum Strafen in die falsche Richtung führen.

„Befehl, Kommando und Gehorsam sind menschliche Erfindungen“, sagt Hundeerzieher Jörg Denzin aus Niedererbach. Was im Militär sinnvoll sei, habe in der Beziehung zwischen Mensch und Hund nichts zu suchen. „Viele glauben noch immer: Wenn mein Hund nicht gehorcht, muss ich ihn zwingen. Doch genau das ist der falsche Weg.“

Denzin erklärt, dass Hunde nach einem einfachen Prinzip lernen: Lohnt es sich für mich – oder nicht? Dieses Belohnungs- und Erfahrungslernen sei die Grundlage für jedes Verhalten. Der Hund orientiere sich daran, ob eine Situation sein Wohlbefinden steigert. „Deshalb ist es so wichtig, dass Hundehalter motivierend trainieren und verstehen, wie ihr Tier lernt“, so der Fachmann.

Lernen durch Belohnung

Im Kern bedeutet das: Ein Hund verknüpft bestimmte Erlebnisse mit angenehmen oder unangenehmen Gefühlen. Angenehme Situationen möchte er wiederholen, negative vermeiden. „Belohnung ist aber nicht das, was der Mensch dafür hält – sondern das, was der Hund als Belohnung empfindet“, betont Denzin. Das könne Futter sein, ein Ballspiel oder auch ein Lob.

Ein Beispiel: Sieht Bello einen anderen Hund und erhält sofort ein Stück Leberwurst oder darf einem Ball nachjagen, verbindet er den Anblick des Artgenossen mit etwas Positivem. „Diese Verknüpfungen im Gehirn werden durch Wiederholung gefestigt. So entsteht erwünschtes Verhalten – etwa, dass Bello beim Anblick anderer Hunde sofort zu seinem Menschen läuft.“

i Nicht alle Hundehalter haben ihr Tier unter Kontrolle. Uwe Anspach. picture alliance / dpa

Der Teufelskreis der Bestrafung

Ganz anders verhält es sich, wenn der Hund beim Zusammentreffen mit anderen Tieren bestraft wird. Zieht der Mensch an der Leine, ruckt am Halsband oder schimpft, verknüpft der Hund den Artgenossen mit Schmerzen, Atemnot und Stress. „So entsteht eine negative Ursache-Wirkungs-Kette, die sich im Gehirn festsetzt. Mit jeder Wiederholung wächst die Wahrscheinlichkeit, dass der Hund aggressiv reagiert.“

Viele Hundehalter stünden irgendwann verzweifelt mit einem „leinenaggressiven“ Hund da – und wagten kaum noch Spaziergänge. „Der Hund hat gelernt: Wenn ein anderer Hund auftaucht, wird es für mich unangenehm. Angriff ist dann die einzige Möglichkeit.“ Das sei ein zutiefst natürliches Verhalten, so Denzin.

Gehorsam muss sich für den Hund lohnen

In freier Wildbahn führe Bestrafung oder Schmerz zu Meideverhalten – das Tier weicht der Gefahr aus oder flieht. An der Leine sei das aber nicht möglich. „Das ist der Punkt, an dem Mensch und Hund in einen Teufelskreis geraten.“ Stattdessen rät Denzin, Hundehalter sollten sich mit den biologischen Grundlagen des Lernens beschäftigen. „Wenn man weiß, wie Säugetiere lernen und welche neurobiologischen Prozesse im Gehirn ablaufen, wird Hundeerziehung plötzlich einfach.“

Strafen führen laut Denzin in eine Sackgasse. „Wer glaubt, mit Härte gewünschtes Verhalten erzwingen zu können, handelt gegen die Natur.“ Nachhaltig funktioniere Hundeerziehung nur mit positiver Motivation, Verständnis und Geduld. „Ein Hund fragt sich nicht, ob er gehorchen muss. Er fragt sich, ob es sich für ihn lohnt. Die Aufgabe des Menschen ist es, dafür zu sorgen, dass es sich lohnt.“