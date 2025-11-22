Hundeführerschein als Pflicht Hundeerzieher bewertet tragischen Selterser Beißvorfall 22.11.2025, 13:00 Uhr

i Jörg Denzin ist Hundeerzieher mit jahrzehntelanger Erfahrung. Er bewertet den tragischen Beißvorfall in Selters. Shana Denzin

Ein tragischer Beißvorfall erschüttert Selters – und macht fassungslos. Hundeerzieher Jörg Denzin warnt: Aggression entsteht durch Menschen, nicht durch Hunde. Er fordert endlich Verantwortung – und einen verpflichtenden Hundeführerschein.

Hundeerzieher Jörg Denzin hat den Lesern unserer Zeitung in einer zwölfteiligen Serie Tipps zum besseren Zusammenleben mit ihrem Vierbeiner gegeben. Der 87-Jährige hat jahrzehntelange Erfahrung mit verhaltensauffälligen Hunden. Auf unsere Bitte hin bewertet er den tragischen Beißvorfall von Selters, bei dem Windhundmischlingshündin Tyra zweimal von einem nicht angeleinten Hund – vermutlich der Rasse Staffordshire Bullterrier – angegriffen wurde ...







