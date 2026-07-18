Westerwälder Tierheim warnt Hunde verbrennen sich leicht die Pfoten Marga Krapp 18.07.2026, 11:00 Uhr

i Eine Englische Bulldogge liegt bäuchlings und hechelnd auf dem Pflaster einer Fußgängerzone. Auch Hunden machen die hohen Temperaturen zu schaffen. Frank Rumpenhorst/dpa-Bildfunk/Symbolbild. picture alliance/dpa

Schuhe aus für den Barfußcheck: Das Tierheim Ransbach-Baumbach rät Hundehaltern, heißen Boden selbst zu testen. Außerdem erklärt es, wie sich Hunde kühlen lassen und welche Anzeichen auf einen Hitzschlag hindeuten.

Der Rat ist einleuchtend, auch wenn ihn wohl nicht jeder mitten auf dem Gehweg ausprobieren wird. Barbara Hauffenmeyer, stellvertretende Leiterin des Tierheims Ransbach-Baumbach, empfiehlt einen einfachen Test: Wer wissen will, ob der Boden für Hundepfoten zu heiß ist, soll die Schuhe ausziehen und barfuß auf Asphalt oder Pflaster treten.







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