Schuhe aus für den Barfußcheck: Das Tierheim Ransbach-Baumbach rät Hundehaltern, heißen Boden selbst zu testen. Außerdem erklärt es, wie sich Hunde kühlen lassen und welche Anzeichen auf einen Hitzschlag hindeuten.
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Der Rat ist einleuchtend, auch wenn ihn wohl nicht jeder mitten auf dem Gehweg ausprobieren wird. Barbara Hauffenmeyer, stellvertretende Leiterin des Tierheims Ransbach-Baumbach, empfiehlt einen einfachen Test: Wer wissen will, ob der Boden für Hundepfoten zu heiß ist, soll die Schuhe ausziehen und barfuß auf Asphalt oder Pflaster treten.