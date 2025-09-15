Jeder spricht vom Fachkräftemangel. Von einem Mangel an qualifizierten Lachkräften war in der Hachenburger Stadthalle jedoch jüngst nichts zu hören. Mit scharfer Beobachtungsgabe und noch schärferer Zunge nahm der deutsch-türkische Kabarettist Serhat Dogan auf Einladung der Hachenburger KulturZeit das Publikum mit auf seine Entdeckungsreise ins deutsche Kulturgut und zog dabei so manchen Vergleich mit seiner Heimatkultur.

So erfuhren die Hachenburger Lachkräfte in Dogans Tagebucheinträgen, die seine Ankunft und ersten Erfahrungen in Deutschland dokumentierten, von seinen Schwierigkeiten mit der bayerischen Sprache („zwei Jahre Deutsch gelernt und verstehst nichts“), von der Erweiterung seines Sprachschatzes nach einem Besuch im Hofbräuhaus („Ausnüchterungszelle“), von der befremdlichen Existenz von Sonnenstudios („Wenn du in der Türkei Sonne haben willst, gehst du raus, in Deutschland gehst du rein“), dem immerzu grauen Himmel und den extrem günstigen Beischlafoptionen im südlichen Freistaat („In der Türkei dauert das mindestens zwei Jahre und kostet 10 000 Euro, in Bayern dauert es fünf Minuten und kostet 100 Euro“).

In Hamburg fördert Dogan im Hotel Atlantis nicht nur mit 10 Euro die Karriere eines talentierten Musikers mit Affinität zu Schlapphut und Eierlikör, aber leider zu undeutlicher Aussprache, er entdeckt mit St. Pauli auch das „Disneyland für Alkoholiker“ und lernt, dass Deutschlands größter Puff die Reeperbahn und nicht RTL 2 ist. Apropos Bahn: Seinen nächsten Besuch in der deutschen Hauptstadt will Dogan mit dem Flugzeug antreten, da in Berlin ja dank der deutschen Ingenieurskunst der modernste Flughafen der Welt entstehe. Nur die Farbenblindheit der Kellner, die ihn bei der Bestellung von Berliner Weiße nach Rot oder Grün fragen und ihm dann noch Limonade statt Bier servieren, verwirrt ihn.

Nun ja, in seiner Heimat sei das Prinzip ja kein Unbekanntes, wenn es um angebliche Markenprodukte geht („hat drei Streifen, steht aber Puma drauf und riecht nach Nagellackentferner“). Dafür freut er sich, dass sein Deutsch merklich besser geworden ist, bis er bemerkt, dass er in Kreuzberg ist und man türkisch spricht. Ähnliches muss er auch in Köln-Kalk erleben, das auf den ersten Blick wie Istanbul erscheine. Dass er nach einem verbotenen Altbier in der kölschen Kneipenkultur einen Karnevalsumzug mit einem Afrikaeinsatz der Bundeswehr verwechselt, glaubt man dem deutsch-türkischen Gratwanderer sofort und seine neu akquirierten Lachkräfte konnten sich über mangelnde Arbeit nicht beschweren, besonders nach Exkursen in Dogans außergewöhnliche Deutschlernmethoden durch deutsche Lieder oder seinen treffenden Vergleichen der beiden Kulturen wie Beschneidungen, dem Äquivalent der deutschen Steuererklärung – „da wird einem auch was weggenommen“. Bei so viel gutem Material und einer vorgezogenen Zugabe konnten sich die Hachenburger Lachkräfte überzeugend auf die Stellenausschreibung „Lachkräfte gesucht“ bewerben. red