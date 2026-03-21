Das Unternehmen Hüsch GmbH Print Technology ist spezialisiert auf Druckverfahren verschiedenster Art. Hauptkundschaft ist die Großindustrie. Weil der Hüsch-Standort in Nistertal zu klein geworden ist, steht bald ein Umzug bevor.
Lesezeit 2 Minuten
Die Vorfreude bei Peter Hüsch und seinem Sohn Enrique ist riesig: Im Sommer soll ihr neuer Firmenstandort im Mittelstandspark Hachenburg fertig sein, sodass sie ihr Unternehmen Hüsch GmbH Print Technology endlich aus den zu klein gewordenen Räumen am Stammsitz in Nistertal in die Löwenstadt verlagern können.