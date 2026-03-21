Neubau im Mittelstandspark Hüsch GmbH zieht von Nistertal nach Hachenburg um Nadja Hoffmann-Heidrich 21.03.2026, 12:00 Uhr

i Peter Hüsch (links) und sein Sohn Enrique Hüsch freuen sich auf den bevorstehenden Umzug ihrer Firma Hüsch GmbH Print Technology nach Hachenburg. Der alte Standort des 1969 von Peters Vater Franz Hüsch gegründeten Unternehmens in Nistertal ist inzwischen zu klein geworden. Die neue Produktionshalle mit Bürotrakt soll im Sommer bezugsfertig sein. Röder-Moldenhauer

Das Unternehmen Hüsch GmbH Print Technology ist spezialisiert auf Druckverfahren verschiedenster Art. Hauptkundschaft ist die Großindustrie. Weil der Hüsch-Standort in Nistertal zu klein geworden ist, steht bald ein Umzug bevor.

Die Vorfreude bei Peter Hüsch und seinem Sohn Enrique ist riesig: Im Sommer soll ihr neuer Firmenstandort im Mittelstandspark Hachenburg fertig sein, sodass sie ihr Unternehmen Hüsch GmbH Print Technology endlich aus den zu klein gewordenen Räumen am Stammsitz in Nistertal in die Löwenstadt verlagern können.







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