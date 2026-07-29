Neuwahl erforderlich
Hübinger Ortsbürgermeister Hendrik Balagny tritt zurück
Ortsbürgermeister Hendrik Balagny aus Hübingen legt sein Amt zum 1. August 2026 nieder.
Ortsbürgermeister Hendrik Balagny aus Hübingen legt sein Amt zum 1. August 2026 nieder.
VG Montabaur / Stefan Gros

Knapp zweieinhalb Jahre nach den Kommunwahlen müssen die Bürger in Hübingen erneut an die Wahlurne – vorausgesetzt es finden sich Bewerber für das Amt des Ortsbürgermeisters. Der bisherige Amtsinhaber Hendrik Balagny tritt zum 1. August zurück.

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In Hübingen muss demnächst ein neuer Ortsbürgermeister gewählt werden. Der bisherige Amtsinhaber Hendrik Balagny legt sein Amt zum 1. August nieder. „Aufgrund persönlicher und beruflicher Umstände ist es mir derzeit nicht mehr möglich, dieses Amt so auszuüben, wie es meinen eigenen Ansprüchen und Wertvorstellungen entspricht“, begründet Balagny den Schritt in einer Pressemitteilung, die am Mittwoch von der Verbandsgemeinde Montabaur versendet ...
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