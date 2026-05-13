IHK zur wirtschaftlichen Lage
Hover: Insolvenz von AMI ist derzeit kein Einzelfall 
Derzeit rollt eine Insolvenzwelle durch die Region Westerwald. Auch die Firma AMI aus Luckenbach hat kürzlich den Antrag auf Erö
Derzeit rollt eine Insolvenzwelle durch die Region Westerwald. Auch die Firma AMI aus Luckenbach hat kürzlich den Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt (Symbolfoto).
Jonas Walzberg/dpa. dpa

Derzeit geraten etliche Firmen im Westerwald in finanzielle Schieflage. Unter anderem hat die Firma AMI aus Luckenbach kürzlich ein Insolvenzverfahren beantragt. Wir haben mit der IHK-Regionalgeschäftsstelle über die aktuelle Situation gesprochen.

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Die Insolvenz der Firma AMI aus Luckenbach reiht sich nach Auskunft von IHK-Regionalgeschäftsführer Richard Hover aktuell ein in eine Kette von schlechten Nachrichten aus der heimischen Wirtschaft. „Da gibt es momentan leider viel zu tun. Die Welle rollt“, sagte er auf Anfrage unserer Zeitung.

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