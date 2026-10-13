Halloween im Westerwald Horrorlabyrinth und Grusel-Party am 31. Oktober erleben Camilla Härtewig 13.10.2026, 18:00 Uhr

i Von Horrorlabyrinth bis Party: Auf Gruselfans warten im Westerwald an Halloween zahlreiche Veranstaltungen. Clara Margais. picture alliance/dpa

Wenn Hexen, Vampire und andere Schreckgestalten den Westerwald erobern, ist Halloween. Am 31. Oktober locken Partys, ein Horrorlabyrinth und schaurige Musik. Wer dabei sein möchte, sollte sich rechtzeitig Tickets sichern.

Ob schaurige Gestalten, düstere Klänge oder heiße Rhythmen: Am Samstag, 31. Oktober, verwandelt sich der Westerwald in eine Bühne für Hexen, Vampire und andere Geschöpfe der Nacht. Wer den Grusel liebt, kann sich auf Partys, ein Horrorlabyrinth und eine musikalische Reise in die Welt des Schaurigen freuen.







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