Der Aufruf des MGV Cäcilia Horbach zur Gründung eines Frauenchors schlug ein wie die sprichwörtliche Bombe: Etwa 40 Sängerinnen meldeten sich und proben seitdem für ihr erstes Konzert. Das steht nun unmittelbar bevor.
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Am Sonntag, 31. Mai, 10.30 Uhr ist es so weit. Der neu gegründete Frauenchor „VoiSis“ tritt zum ersten Mal im Buchfinkenzentrum Horbach auf. Gemeinsam mit dem Horbacher Männerchor, der unter der Leitung von Jürgen Faßbender steht, und dem Kinder- und Jugendchor Buchfinkenland (Leitung Wayne Reid) laden die Veranstalter zur sonntäglichen Matinee ein.