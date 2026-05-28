Mit 40 aktiven Sängerinnen Horbacher Frauenchor „VoiSis“ gibt erstes Konzert Hans-Peter Metternich 28.05.2026, 10:00 Uhr

i Am Sonntag, 31. Mai, 10.30 Uhr ist es so weit. Der neu gegründete Frauenchor „VoiSis“ tritt zum ersten Mal im Buchfinkenzentrum Horbach auf. Hier feilt der Chorleiter Marco Herbert noch an den letzten Feinheiten vor dem ersten Auftritt. Alfred Labonte

Der Aufruf des MGV Cäcilia Horbach zur Gründung eines Frauenchors schlug ein wie die sprichwörtliche Bombe: Etwa 40 Sängerinnen meldeten sich und proben seitdem für ihr erstes Konzert. Das steht nun unmittelbar bevor.

Am Sonntag, 31. Mai, 10.30 Uhr ist es so weit. Der neu gegründete Frauenchor „VoiSis“ tritt zum ersten Mal im Buchfinkenzentrum Horbach auf. Gemeinsam mit dem Horbacher Männerchor, der unter der Leitung von Jürgen Faßbender steht, und dem Kinder- und Jugendchor Buchfinkenland (Leitung Wayne Reid) laden die Veranstalter zur sonntäglichen Matinee ein.







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