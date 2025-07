Der MGV Cäcilia Horbach will neue Wege gehen und in seiner Vereinsstruktur einen Frauenchor etablieren. Bei einem sogenannten Kick-off-Meeting am Freitagabend waren neben den bereits vorab angemeldeten 30 Damen noch weitere 15 Interessierte der Einladung gefolgt. Somit bekundeten 45 Frauen ihr Interesse an dem Frauenchor-Projekt.

Der stellvertretende Vorsitzende der „Cäcilianer“, Alfred Labonte, erläuterte bei der Begrüßung der Chorsängerinnen in spe das Zustandekommen des Projektes, die Gründe für die Initiative und die Position des Vereins zum Projekt und der Ensemblegründung unter dem Dach des MGV Cäcilia Horbach. „Mit dem Projekt möchte der Verein in die Zukunft investieren, denn Frauen sind kreativ und engagieren sich, was sich nur positiv auf das Vereinsleben auswirken kann. Eigentlich sind wir 100 Jahre zu spät, denn in den Städten gibt es bereits seit gut 100 Jahren reine Frauenchöre. Wobei die Frauenchöre in ländlichen Regionen bei Weitem keine 100 Jahre Geschichte aufweisen“, erklärte Labonte, der sich hocherfreut über das große Interesse zeigte.

„Unsere Analyse über das fehlende Angebot eines Frauenchores im südlichen Zipfel des Westerwaldes hat sich bestätigt.“

„Unsere Analyse über das fehlende Angebot eines Frauenchores im südlichen Zipfel des Westerwaldes hat sich bestätigt. Mit einer nun möglichen Chorstärke von gut 40 Sängerinnen, in Zusammenarbeit mit einem engagierten und erfahrenen Chorleiter, kann man was auf die Beine stellen“, war sich der Mitinitiator des Projektes sicher. Man sei sehr froh, mit Marco Herbert einen (möglichen) Chorleiter gefunden zu haben, der zwei alternative Probentage anbieten könne.

Marco Herbert stellte sich kurz vor und skizzierte seine Ideen zur musikalischen Arbeit sowie zur Literatur. Er hatte schon vorher deutlich gemacht, was ihn an der Idee reize: Er möchte nicht nur zuschauen, wenn sich Dinge verändern, sondern mitgestalten. Er liebe die spürbare Energie, wenn Frauen ihre Stimmen erheben – nicht nur im übertragenen Sinne, sondern ganz konkret im Gesang. Mit dem neuen Chor biete sich die Chance, im Buchfinkenland einen Klangraum zu eröffnen, der bisher gefehlt habe. Als mögliche Probentage konnte er den Dienstag und den Donnerstag anbieten. Gemeinsam schlugen der Vorstand und der Chorleiter einen Proben-Rhythmus von zwei Wochen, mit Probenzeit 19.30 bis 21.30 Uhr vor. Damit waren fast alle Teilnehmerinnen einverstanden – und als Probentag kristallisierte sich dann der Donnerstag heraus.

Am 21. August beginnen die Proben

An dem Auftaktabend wurden gleich Nägel mit Köpfen gemacht. Das heißt, der Projektchor möchte nach den Sommerferien starten und entschied sich für den 21. August als ersten Probentag. Der Probenort wird zunächst das Gemeindehaus sein. Man wolle dann sehen, wie sich die Chorstärke entwickelt. Ein späterer Wechsel in größere Räumlichkeiten sei möglich und nicht ausgeschlossen.

„Sofern der Projektchor zusammenhält und sich für die dauerhafte Zusammenarbeit als Chor entscheidet, soll sich der Projektchor als Ensemble unter dem Dach der Cäcilia im Verein integrieren. Die Entscheidung soll der Chor bis Jahresende treffen, damit die Aktiven dann ab dem neuen Jahr als Vereinsmitglieder ihre Rechte und Pflichten wahrnehmen können. Bis dahin wird kein Beitrag erhoben“, blickte Alfred Labonte auf die nächsten Monate bis zum Jahresende.

Damen sollen dem Chor selbst einen Namen geben

Einen Chornamen, der der Überregionalität gerecht wird, sollen sich die Damen selbst geben. Eine erste Notensammlung mit zehn Stücken wurde den Teilnehmerinnen an dem Abend übergeben. Es kann also mit einem Frauenchor in der Vereinsstruktur des MGV Cäcilia Horbach losgehen. Die Hoffnung, dass das funktionieren wird, hat nicht zuletzt das große Interesse sangesfreudiger Damen an dem Kick-off-Meeting genährt.