Diebstahl im buchstäblich „großen Maßstab“: In Heimborn haben Unbekannte mindestens fünf Raummeter Buchenholz von einem Grundstück am Ortsrand gestohlen. Der Abtransport könnte aufgefallen sein. Daher hofft die Polizei auf Zeugenhinweise.

Einen Diebstahl im buchstäblich „großen Maßstab“ meldet die Polizei Hachenburg aus der kleinen Ortschaft Heimborn. Im Zeitraum zwischen Montag und Mittwoch dieser Woche haben Unbekannte von einem Wiesengrundstück in der Straße „In der Hall“ mindestens fünf Meter trockenes Buchenholz, auf einen Meter Länge geschnitten, entwendet. Der Besitzer wohnt selbst nicht direkt an dem Grundstück am Ortsrand, erklärt die Polizei auf Nachfrage. So sei der Diebstahl erst nach einigen Tagen aufgefallen.

„Wir gehen davon aus, dass ein größeres Fahrzeug oder ein Anhänger für den Abtransport verwendet worden sein muss“, sagt ein Polizeisprecher. In dem kleinen Ort könnte das durchaus aufgefallen sein. Spuren von Reifenprofilen konnt die Polizei am Tatort nicht feststellen, lediglich niedergedrücktes Gras.

Zeugenhinweise erbittet die Polizei Hachenburg Telefon 02662/95580 oder per E-Mail an pihachenburg@polizei.rlp.de