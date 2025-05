Auf der B414 bei Lautzenbrücken ist ein Holzlaster in einen Bus gekracht, der zum Glück nicht mit Fahrgästen besetzt war. Der Busfahrer wurde verletzt. Die aufwendige Bergung der Holtstämme führt zu einer längeren Sperrung der B414.

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person ist es am Dienstag gegen 13.45 Uhr auf der Bundesstraße 414 im Bereich der Einmündung zur K 32 nach Lautzenbrücken gekommen. Um die beteiligten Fahrzeuge bergen zu können, musste eine Umleitungsstrecke eingerichtet werden.

Nach Ermittlungen der Polizei befuhr ein 54-jähriger Fahrer eines Kraftomnibusses die K32 aus Richtung Lautzenbrücken kommend in Richtung B414. Der Bus war ohne Fahrgäste unterwegs. An der Einmündung zur B414 bog der Omnibus nach links auf die Bundesstraße ein, ohne auf die Vorfahrt des die B 414 in Richtung Kirburg fahrenden Lkw zu achten. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision zwischen dem Kraftomnibus und dem Holz-Lkw.

Bergungsarbeiten dauern noch an

Der Busfahrer erlitt hierbei Verletzungen und wurde in das Krankenhaus nach Kirchen gebracht. Es entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Um die unfallbeteiligten Fahrzeuge bergen zu können, musste eine Umleitungsstrecke eingerichtet werden. Wie die Polizeiinspektion (PI) Hachenburg dazu mitteilt, führt diese Strecke aus Fahrtrichtung Altenkirchen in Richtung Herborn über die L294 (Bad Marienberg). In der Gegenrichtung wird der Verkehr über die K32 Lautzenbrücken abgeleitet. Ortskundige werden gebeten, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren.

Die Bergung dauert derzeit noch an. Wie die PI Hachenburg weiter mitteilt, hatte der Lkw Holzstämme geladen. Damit das Fahrzeug abgeschleppt werden kann, muss der Lkw entladen werden. Das könne noch ein bis zwei Stunden dauern, so die Information um 16.30 Uhr. Wie ange die Umleitung aufrechterhalten werden muss, das hänge davon ab, wie schnell tatsächlich die Abladearbeiten und die Bergung der Fahrzeuge erfolgen können. Dazu würden spezielle Abschleppfahrzeuge benötigt.