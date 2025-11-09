170 Jahre Gesangsverein Hollywood-Glanz in der Stadthalle Montabaur Hans-Peter Metternich 09.11.2025, 18:00 Uhr

Extra für den Abend hat der Gesangverein Mendelssohn Bartholdy Montabaur einen eigenen Projektchor mit 75 Sängerinnen und Sängern aufgestellt, die bekannte Hits aus Filmen sangen. Als Höhepunkt zeigte auch ein professionelles Tanzpaar sein Können.

Der Gesangverein Mendelssohn Bartholdy Montabaur kann in diesem Jahr auf eine 170-jährige Vereinsgeschichte zurückblicken. Zu diesem recht seltenen Geburtstag haben sich die Geburtstagskinder am Freitagabend in der voll besetzten Stadthalle von Montabaur mit einem bemerkenswerten Konzert, oder besser gesagt, mit einer außergewöhnlichen Show mit Blick auf Hollywood, selbst das schönste Geschenk gemacht.







