Auflagen des Ordnungsamts Holler: Wieder Ärger um Beschilderung bei Fastnachtszug 11.02.2025, 18:00 Uhr

i Der Hollerer Zug rollt traditionell eine Woche vor dem Karnevalswochenende durch den Ort - in diesem Jahr wegen der Bundestagswahl ausnahmsweise schon am Samstag. Thorsten Ferdinand

Schon im vergangenen Jahr gab es Ärger um die Beschilderung beim Hollerer Fastnachtstzug, weil das Ordnungsamt die Anzahl der benötigten Halteverbotsschilder deutlich erhöht hatte. In diesem Jahr gibt es nach erneuten Diskussionen nun Entwarnung.

Auch in diesem Jahr sorgen die Auflagen des Montabaurer Ordnungsamts für den Fastnachtszug in Holler für Kopfschütteln in der Ortsgemeinde. Nachdem die Ordnungsbehörde zunächst 50 Halteverbotsschilder entlang der Zugstrecke gefordert hatte, verzichtet sie nach einer kritischen Rückfrage von Ortsbürgermeister Uwe Meyer nun ganz darauf.

