Straßenfassenacht läuft an
Holler hat zum Karneval Aladins Wunderlampe angezündet
Na, auf Aladin und seine Wunderlampe trinken wir erst mal einen, denken sich diese fröhlichen Karnevalstinnen in Holler mit ihrem Minipalast.
Markus Müller

Früher war es mal der erste Karnevalszug im Westerwald, heute ist er immer noch einer der ersten – und zieht Fußgruppen und Wagenbauer aus der ganzen Region an. Große und vor allem kleine Zuschauer freuen sich dort über große Mengen Wurfmaterial.

Er zieht wieder auf der alten Strecke über die Hauptstraße und zieht wie immer viele Zuschauer an: der Karnevalsumzug in Holler, einer der ersten im Westerwald. Mit dabei sind in diesem Jahr 21 Fußgruppen, Motivwagen und Musikkapellen aus dem Dorf selbst, aber auch aus der ganzen Umgebung – von Hillscheid übers Gelbachtal bis Niederahr und Eppenrod.

Schloss Montabaur
