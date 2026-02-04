Dank neuer Tanzgruppe Holler hat nach jahrelanger Pause wieder eine Sitzung Thorsten Ferdinand 04.02.2026, 12:00 Uhr

i Die neue Tanzgruppe „Eternity Nova" wird beim Bunten Abend in Holler auftreten. OG Holler/Meyer

Während der Sitzungskarneval mancherorts einschläft, wagen die Aktiven in Holler ein Revival. Dort gibt es zum ersten Mal seit 2019 wieder einen Bunten Abend. Den Anstoß dazu gab die Gründung einer neuen Jugendtanzgruppe.

In Holler wird es zum ersten Mal seit 2019 wieder eine Fastnachtssitzung geben. Der Bunte Abend am Freitag, 13. Februar, in der Sport- und Kulturhalle ist bereits ausverkauft, berichtet Hollers Ortsbürgermeister Uwe Meyer. Das Interesse in der 1000-Einwohner-Gemeinde ist also groß.







Artikel teilen

Artikel teilen