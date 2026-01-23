Etat in VG Ransbach-Baumbach
Hohe Investitionen in Schulen und Feuerwehrwesen
Die Astrid-Lindgren-Grundschule in Ransbach-Baumbach muss wegen steigender Schülerzahlen erweitert werden und ist einer der großen Investitionsposten im Haushalt 2026 der Verbandsgemeinde.
Camilla Härtewig

Der Verbandsgemeinderat Ransbach-Baumbach hat den Haushalt 2026 einstimmig beschlossen. Trotz hoher Investitionen in Schulen und Feuerwehr weist der Finanzhaushalt einen Überschuss aus. Es müssen aber neue Schulden gemacht werden.

In der ersten Sitzung im neuen Jahr hat der Verbandsgemeinderat Ransbach-Baumbach den Haushalt 2026 einstimmig verabschiedet. Alle Fraktionen lobten den Etat und dankten der Verwaltung und den Beigeordneten – diese hatten Bürgermeister Michael Merz in einer Krankheitsphase vertreten – für die konstruktive Zusammenarbeit.

