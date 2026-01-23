Der Verbandsgemeinderat Ransbach-Baumbach hat den Haushalt 2026 einstimmig beschlossen. Trotz hoher Investitionen in Schulen und Feuerwehr weist der Finanzhaushalt einen Überschuss aus. Es müssen aber neue Schulden gemacht werden.
Lesezeit 2 Minuten
In der ersten Sitzung im neuen Jahr hat der Verbandsgemeinderat Ransbach-Baumbach den Haushalt 2026 einstimmig verabschiedet. Alle Fraktionen lobten den Etat und dankten der Verwaltung und den Beigeordneten – diese hatten Bürgermeister Michael Merz in einer Krankheitsphase vertreten – für die konstruktive Zusammenarbeit.