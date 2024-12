Darlehensaufnahme notwendig Hohe Investitionen in Schulen und Feuerwehr 14.12.2024, 15:00 Uhr

i Die Astrid-Lindgren-Grundschule in Ransbach-Baumbach muss wegen steigender Schülerzahlen erweitert werden und ist einer der größten Investitionsposten im Haushalt 2025 der Verbandsgemeinde. Aber auch die teils gefährliche Verkehrssituation war ein wichtiges Thema im VG-Rat. Camilla Härtewig

In der Jahresabschlusssitzung des Verbandsgemeinderats in Ransbach-Baumbach stand der Haushalt 2025 im Mittelpunkt. Dieser wurde einstimmig verabschiedet.

Der Verbandsgemeinderat Ransbach-Baumbach hat in seiner letzten Sitzung im Jahr 2024 den Haushaltsplan für 2025 einstimmig verabschiedet. Der Etat ist geprägt von hohen Investitionen in die Schulen und in die Feuerwehr. Parallel dazu müssen neue Darlehen aufgenommen werden.

