„Verteidigung der Demokratie“ Hofreiter fordert in Montabaur einen starken Staat 17.01.2025, 14:00 Uhr

i Anton Hofreiter sprach am Donnerstagnachmittag vor rund 100 Zuhörern in Montabaur. Thorsten Ferdinand

Mehr Investitionen in die Infrastruktur, in die Bundeswehr sowie in Polizei und Rechtsstaat – der Grüne Anton Hofreiter warb bei seinem Wahlkampfauftritt in Montabaur für einen starken und wehrhaften Staat. Es gelte, die Demokratie zu verteidigen.

Der Besuch des Bundestagsabgeordneten Anton Hofreiter in Montabaur sorgte im Vorfeld für allerlei Wirbel. Im Internet wurde angedroht, den Grünen mit faulen Eiern zu empfangen. In der Nacht vor seinem Auftritt schmierte ein noch unbekannter Täter das Wort „Kriegstreiber“ an die Eingangstür des Veranstaltungsorts in der Altstadt.

