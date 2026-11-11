Der Hofladen Ramroth bringt regionale Frische jetzt online: Marmeladen, Eier und mehr können bald bequem bestellt werden. Zur Adventszeit locken handgefertigte Deko und liebevoll gestaltete Geschenkideen.
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„Produkte werden mit Liebe hausgemacht“, so titelte unsere Zeitung Anfang April dieses Jahres. Gemeint war der Hofladen Ramroth in Siershahn, der für Verbraucher, die Frische, Regionalität und „Genuss wie bei Mama“ lieben, eine erste Adresse ist. Dort wird man künftig auch „aus der Ferne“ online einkaufen können.