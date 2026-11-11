Regionaler Einkauf nun digital Hofladen Ramroth erweitert Angebot mit Online-Shop Hans-Peter Metternich 11.11.2026, 18:00 Uhr

i Gemeinsam hat die Familie Ramroth mit viel Liebe zum Detail das einladende, weihnachtliche Erscheinungsbild ihres Hofladens in Siershahn gestaltet. Die beiden „sympathischen“ Nussknacker am Eingang hat Svenja Ramroth selbst gefertigt. Ramroth

Der Hofladen Ramroth bringt regionale Frische jetzt online: Marmeladen, Eier und mehr können bald bequem bestellt werden. Zur Adventszeit locken handgefertigte Deko und liebevoll gestaltete Geschenkideen.

„Produkte werden mit Liebe hausgemacht“, so titelte unsere Zeitung Anfang April dieses Jahres. Gemeint war der Hofladen Ramroth in Siershahn, der für Verbraucher, die Frische, Regionalität und „Genuss wie bei Mama“ lieben, eine erste Adresse ist. Dort wird man künftig auch „aus der Ferne“ online einkaufen können.







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