Buchhandlung spendet Hoffnungsbären in Hachenburg sind vorerst gerettet Nadja Hoffmann-Heidrich 22.04.2026, 06:30 Uhr

i Beim Treffen zwischen den Vorschulkindern der katholischen Kita St. Marien Hachenburg und Bewohnern des Altenheims Haus Helena ging es jüngst auch um die Bedeutung der Hoffnungsbären, die sowohl jungen als auch älteren Menschen Trost spenden können. Röder-Moldenhauer

Plötzlich waren die Mut machenden Hoffnungsbären der Westerwälder Clowndoktoren selbst in Not: Doch in Hachenburg hat man jetzt eine Lösung für die bei Groß und Klein beliebte, zuletzt aber gefährdete Aktion gefunden.

Im Herbst vergangenen Jahres haben die Westerwälder Clowndoktoren mit der Hähnelschen Buchhandlung in Hachenburg einen neuen Partner für ihre Aktion „Hoffnungsbären“ gewonnen. Mit den kleinen Knuddelbären bringen die Clowndoktoren Freude und Hoffnung zu Menschen in schweren Situationen – insbesondere zu kleinen Patienten in Kinderkliniken sowie zu älteren Bewohnern in Pflegeeinrichtungen.







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