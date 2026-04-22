Plötzlich waren die Mut machenden Hoffnungsbären der Westerwälder Clowndoktoren selbst in Not: Doch in Hachenburg hat man jetzt eine Lösung für die bei Groß und Klein beliebte, zuletzt aber gefährdete Aktion gefunden.
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Im Herbst vergangenen Jahres haben die Westerwälder Clowndoktoren mit der Hähnelschen Buchhandlung in Hachenburg einen neuen Partner für ihre Aktion „Hoffnungsbären“ gewonnen. Mit den kleinen Knuddelbären bringen die Clowndoktoren Freude und Hoffnung zu Menschen in schweren Situationen – insbesondere zu kleinen Patienten in Kinderkliniken sowie zu älteren Bewohnern in Pflegeeinrichtungen.