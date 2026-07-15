Sommer genießen im Westerwald Hofcafé in Seck: Wo Kuchen die Gäste glücklich macht Camilla Härtewig 15.07.2026, 10:00 Uhr

i Petra Schneider ist Gastgeberin aus Leidenschaft. Auf den vier Außenterrassen können Gäste im Sommer im Schatten der Bäume ihre selbst gemachten Torten und Kuchen genießen. Camilla Härtewig

Seit 29 Jahren verwöhnt Petra Schneider im Hofcafé des Hofguts Dapprich ihre Gäste mit selbst gebackenen Kuchen und Torten. Am Rande der Holzbachschlucht verbinden sich Natur und Genuss. Das Café ist weit über den Westerwald hinaus beliebt.

Petra Schneider ist Gastgeberin aus Leidenschaft. Vor 29 Jahren hat die sympathische Frau aus ihrem Hobby einen Beruf gemacht und mit dem Hofcafé auf dem Hofgut Dapprich in Seck eine Institution für Kuchen- und Tortenliebhaber geschaffen. Das schmucke Holzhaus ist seitdem beliebter Treffpunkt für Wanderer, Spaziergänger und Tagesausflügler.







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