Meilenstein für Kannenbäcker: Höhr-Grenzhausen wird Creative City der Unesco
Tolle Auszeichnung für die Stadt Höhr-Grenzhausen: Sie wurde am 31. Oktober in das weltweite Netzwerk der Unesco Creative Cities aufgenommen, als erste Kleinstadt überhaupt und zudem als Deutschlands erste Kreativstadt des Handwerks.
Höhr-Grenzhausen. Die Stadt Höhr-Grenzhausen wurde am 31. Oktober offiziell in das weltweite Netzwerk der Unesco Creative Cities aufgenommen. Gleich zwei Aspekte machen die Auszeichnung von Höhr-Grenzhausen zu einer Premiere: Zum einen ist die Stadt Deutschlands erste Kreativstadt des Handwerks, zum anderen die erste Kleinstadt, die Teil des Unesco-Netzwerks wird.