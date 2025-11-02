Meilenstein für Kannenbäcker Höhr-Grenzhausen wird Creative City der Unesco 02.11.2025, 15:00 Uhr

i Die Stadt Höhr-Grenzhausen wurde am 31. Oktober offiziell in das weltweite Netzwerk der Unesco Creative Cities aufgenommen. Die besondere Auszeichnung erhält die Stadt aufgrund ihrer herausragenden Bedeutung als Zentrum der keramischen Kultur, Forschung, Ausbildung und Innovation. Frederic Kruft

Tolle Auszeichnung für die Stadt Höhr-Grenzhausen: Sie wurde am 31. Oktober in das weltweite Netzwerk der Unesco Creative Cities aufgenommen, als erste Kleinstadt überhaupt und zudem als Deutschlands erste Kreativstadt des Handwerks.

Höhr-Grenzhausen. Die Stadt Höhr-Grenzhausen wurde am 31. Oktober offiziell in das weltweite Netzwerk der Unesco Creative Cities aufgenommen. Gleich zwei Aspekte machen die Auszeichnung von Höhr-Grenzhausen zu einer Premiere: Zum einen ist die Stadt Deutschlands erste Kreativstadt des Handwerks, zum anderen die erste Kleinstadt, die Teil des Unesco-Netzwerks wird.







