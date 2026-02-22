Leere in den Arkaden
Höhr-Grenzhausen: Hoffnung für das ehemalige Pettinari’s
Für das ehemalige Restaurant Pettinari's in Höhr-Grenzhausen wird weiterhin ein neuer Pächter gesucht.
Birgit Piehler

Das markante Ladenlokal im Herzen der Westerwald-Arkaden steht seit der Insolvenz leer. Nun sucht der Betreiber Gform gezielt nach einem neuen Gastronomie-Konzept aus der Region, um das Restaurant inklusive Einrichtung wiederzubeleben.

Die Räumlichkeiten des ehemaligen Restaurants Pettinari’s in Höhr-Grenzhausen sollen wieder an einen Gastronomen vermietet werden. Dies teilte die Pressestelle der Westerwald-Arkaden auf Anfrage unserer Zeitung mit. Anderthalb Jahre nach der Schließung des Betriebs gibt es allerdings noch keinen neuen Pächter, so eine Sprecherin der Firma Gform.

