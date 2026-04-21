Soziales Engagement Höhner Bürgerbus lädt jetzt auch zur Kaffeetafel ein Angela Baumeier 21.04.2026, 19:00 Uhr

i Gemeinsam haben der Verein Höhner Bürgerbus und die Agentur für Haushaltshilfe den Kaffeetag organisiert (von links): Nina Wever, Timo Heinen, Andrea Zimmermann-Richter und Michael Hastrich. Clarissa Schröder/Agentur für Haushaltshilfe

Das war eine mehr als gelungene Premiere: Erster Seniorentreff wird in Kooperation mit der Agentur für Haushaltshilfe organisiert und soll keine Eintagsfliege bleiben. Die Teilnehmenden freuen sich schon auf das nächste Mal.

Einen Volltreffer hat der Verein Höhner Bürgerbus gelandet: Die Idee, zu einem Seniorentreff-Kaffeetag einzuladen, der gemeinsam mit der Agentur für Haushaltshilfe organisiert wurde, kam bestens an. „Es war ein voller Erfolg: 41 Senioren wurden sicher hingefahren, wir verbrachten gemeinsam in der Gaststätte Balkan Idylla/Zum Hochstein in Neuhochstein einen gemütlichen Nachmittag bei Kaffee und leckerem Kuchen“, berichtet Timo Heinen.







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