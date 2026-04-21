Soziales Engagement
Höhner Bürgerbus lädt jetzt auch zur Kaffeetafel ein
Gemeinsam haben der Verein Höhner Bürgerbus und die Agentur für Haushaltshilfe den Kaffeetag organisiert (von links): Nina Wever
Gemeinsam haben der Verein Höhner Bürgerbus und die Agentur für Haushaltshilfe den Kaffeetag organisiert (von links): Nina Wever, Timo Heinen, Andrea Zimmermann-Richter und Michael Hastrich.
Clarissa Schröder/Agentur für Haushaltshilfe

Das war eine mehr als gelungene Premiere: Erster Seniorentreff wird in Kooperation mit der Agentur für Haushaltshilfe organisiert und soll keine Eintagsfliege bleiben. Die Teilnehmenden freuen sich schon auf das nächste Mal.

Lesezeit 2 Minuten
Einen Volltreffer hat der Verein Höhner Bürgerbus gelandet: Die Idee, zu einem Seniorentreff-Kaffeetag einzuladen, der gemeinsam mit der Agentur für Haushaltshilfe organisiert wurde, kam bestens an. „Es war ein voller Erfolg: 41 Senioren wurden sicher hingefahren, wir verbrachten gemeinsam in der Gaststätte Balkan Idylla/Zum Hochstein in Neuhochstein einen gemütlichen Nachmittag bei Kaffee und leckerem Kuchen“, berichtet Timo Heinen.

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