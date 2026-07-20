Urteil zum Wasserschutzgebiet Höhn hofft nun auf weniger Eingriffe in seine Rechte Nadja Hoffmann-Heidrich 20.07.2026, 07:00 Uhr

i Möglicherweise muss das Verfahren zum Erlass einer Rechtsversordnung für das Wasserschutzgebiet Stollen Alexandria rund um die Ortsgemeinde Höhn komplett neu begonnen werden (Symbolbild). Karl-Josef Hildenbrand/dpa. picture alliance/dpa

Ein Normenkontrollantrag Höhns gegen die Wasserschutzgebietsverordnung Stollen Alexandria der SGD Nord hatte vor Gericht Erfolg. So reagieren die Ortsgemeinde sowie die Verbandsgemeinden Westerburg und Bad Marienberg auf das Urteil.

In der Ortsgemeinde Höhn ist die Freude darüber, dass das Oberverwaltungsgericht (OVG) Rheinland-Pfalz die Wasserschutzgebietsverordnung Stollen Alexandria für unwirksam erklärt hat, groß. Das hat Ortsbürgermeisterin Karin Mohr auf Anfrage unserer Zeitung mitgeteilt.







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