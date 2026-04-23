Baustelle am Wiesensee Hochwasserentlastungsanlage soll im Mai fertig sein Thorsten Ferdinand 23.04.2026, 18:00 Uhr

i Aufgrund der Arbeiten an der Hochwasserentlastungsanlage ist die Kreisstraße bei Stahlhofen halbseitig gesperrt. Röder-Moldenhauer

Im Jahr 2027 soll wieder Wasser im Wiesensee sein. Nach einer Winterpause gehen nun die vorbereitenden Arbeiten weiter.

Am leeren Wiesensee bei Westerburg ist seit einigen Tagen wieder Bautätigkeit zu beobachten. Derzeit werden dort die Betonsanierungsarbeiten an der Hochwasserentlastungsanlage vorbereitet, wie Thomas Henritzi von der VG-Verwaltung berichtet. Wie schon im vergangenen Herbst ist die Kreisstraße von Stahlhofen am Wiesensee bis zur Abzweigung zum Campingplatz deshalb halbseitig gesperrt.







Artikel teilen

Artikel teilen