Im Jahr 2027 soll wieder Wasser im Wiesensee sein. Nach einer Winterpause gehen nun die vorbereitenden Arbeiten weiter.
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Am leeren Wiesensee bei Westerburg ist seit einigen Tagen wieder Bautätigkeit zu beobachten. Derzeit werden dort die Betonsanierungsarbeiten an der Hochwasserentlastungsanlage vorbereitet, wie Thomas Henritzi von der VG-Verwaltung berichtet. Wie schon im vergangenen Herbst ist die Kreisstraße von Stahlhofen am Wiesensee bis zur Abzweigung zum Campingplatz deshalb halbseitig gesperrt.