Bundesbank in Hachenburg Hochschulrektor Erich Keller nimmt Abschied vom Schloss Nadja Hoffmann-Heidrich 06.12.2025, 08:00 Uhr

i Seit 2006 war Erich Keller Rektor der Hochschule der Deutschen Bundesbank auf Schloss Hachenburg. In wenigen Tagen nun geht der promovierte und mit zahlreichen akademischen Ehrungen ausgezeichnete "Schlossherr" in den Ruhestand. Sophie Glombik/Deutsche Bundesbank

Vom Studenten, über den hauptamtlich Lehrenden zum Rektor: Erich Keller hat an der Hochschule der Deutschen Bundesbank in Hachenburg sämtliche Stationen durchlaufen. Im Interview blickt er auf die unterschiedlichen Lebens- und Berufsphasen zurück.

Seit mehreren Jahrzehnten ist Erich Keller in unterschiedlichen Funktionen Teil der Hochschule der Deutschen Bundesbank auf Schloss Hachenburg. In wenigen Tagen nun geht der engagierte Rektor der Bildungseinrichtung in den Ruhestand. Wir haben vorab mit ihm gesprochen.







