Genusshandwerk im Westerwald Hochkonjunktur in der Süßen Werkstatt im Hotel Heinz Markus Müller 18.03.2026, 11:00 Uhr

i Während Konditorin Sabine Heuboth noch Creme anrührt, präsentiert die Leiterin der Süßen Werkstatt Laura Köfer schon ein ganzes Tablett frischer Köstlichkeiten. Bei Jasna Jachmich, Auszubildende zur Konditorin im zweiten Lehrjahr, stehen die ersten drei Törtchen für das Kuchenbuffet am Nachmittag kurz vor der Fertigstellung. Markus Müller

Von der Süßen Werkstatt des Hotels Heinz in Höhr-Grenzhausen profitieren nicht nur die Hotelgäste. Die handwerklich gefertigten Patisserie-Produkte können auch Kunden von außerhalb genießen. Jetzt vor Ostern hat das kleine Team Hochkonjunktur.

Was riecht den hier so lecker? Diese Frage stellen Hotel-, Wellness- oder Tagungsteilnehmer häufig, wenn sie durch den Innenhof des Hotels Heinz in Höhr-Grenzhausen spazieren. Der Grund für die herrlichen Düfte ist ein kleiner, eher unscheinbarer Wintergarten unterhalb der Tagungsräume: Dort ist die hauseigene Patisserie, die Süße Werkstatt, untergebracht – und die hat ihren Namen „Werkstatt“ wirklich verdient, wie ein Besuch beweist.







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