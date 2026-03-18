Von der Süßen Werkstatt des Hotels Heinz in Höhr-Grenzhausen profitieren nicht nur die Hotelgäste. Die handwerklich gefertigten Patisserie-Produkte können auch Kunden von außerhalb genießen. Jetzt vor Ostern hat das kleine Team Hochkonjunktur.
Lesezeit 3 Minuten
Was riecht den hier so lecker? Diese Frage stellen Hotel-, Wellness- oder Tagungsteilnehmer häufig, wenn sie durch den Innenhof des Hotels Heinz in Höhr-Grenzhausen spazieren. Der Grund für die herrlichen Düfte ist ein kleiner, eher unscheinbarer Wintergarten unterhalb der Tagungsräume: Dort ist die hauseigene Patisserie, die Süße Werkstatt, untergebracht – und die hat ihren Namen „Werkstatt“ wirklich verdient, wie ein Besuch beweist.