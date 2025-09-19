Bei der Sanierung der schon nach wenigen Jahren morschen Fassade der Berggartenschule in Siershahn wird beim Kreis derzeit diskutiert und geprüft, ob sie mit Keramik oder Aluminium saniert werden soll. Das darf keine Frage sein, meint unser Autor.
Da haben wir doch tatsächlich im Westerwald perfekte Rohstoffe wie Basalt und Ton. Und die Verantwortlichen in der Politik und in der Keramikbranche werden nicht müde, die Vorzüge und vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten zum Beispiel des heimischen Tons immer wieder lauthals anzupreisen.