Deutlich mehr Notfälle
Hitzewellen haben auch im Westerwald schlimme Folgen
Krankenhäuser und Seniorenheime sind baulich häufig nicht für extreme Hitze ausgelegt. Das gilt auch für die Klinik in Dernbach.
Krankenhäuser und Seniorenheime sind baulich häufig nicht für extreme Hitze ausgelegt. Das gilt auch für die Klinik in Dernbach.
Sabrina Mewes

Tropische Nächte, in denen man selbst im Westerwald kein Jäckchen braucht, sind eine Besonderheit des Sommers 2026. Doch Experten rechnen damit, dass es künftig häufiger so kommen wird. Über die Folgen wurde nun in einer Expertenrunde diskutiert.

Lesezeit 3 Minuten
Die Rekordhitze Ende Juni und Anfang Juli hatte auch im Westerwaldkreis dramatische Folgen. So verzeichnete die Notaufnahme im Dernbacher Krankenhaus in diesem Zeitraum rund 20 Prozent mehr medizinische Notfälle als üblich. Die Einsatzzahlen der Rettungsdienste im südlichen Westerwald lagen sogar 30 Prozent über dem normalen Niveau.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungUnwetter
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren