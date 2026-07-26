Deutlich mehr Notfälle Hitzewellen haben auch im Westerwald schlimme Folgen Thorsten Ferdinand 26.07.2026, 20:00 Uhr

i Krankenhäuser und Seniorenheime sind baulich häufig nicht für extreme Hitze ausgelegt. Das gilt auch für die Klinik in Dernbach. Sabrina Mewes

Tropische Nächte, in denen man selbst im Westerwald kein Jäckchen braucht, sind eine Besonderheit des Sommers 2026. Doch Experten rechnen damit, dass es künftig häufiger so kommen wird. Über die Folgen wurde nun in einer Expertenrunde diskutiert.

Die Rekordhitze Ende Juni und Anfang Juli hatte auch im Westerwaldkreis dramatische Folgen. So verzeichnete die Notaufnahme im Dernbacher Krankenhaus in diesem Zeitraum rund 20 Prozent mehr medizinische Notfälle als üblich. Die Einsatzzahlen der Rettungsdienste im südlichen Westerwald lagen sogar 30 Prozent über dem normalen Niveau.







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