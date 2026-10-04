Wie können die Menschen in der Verbandsgemeinde Bad Marienberg vor großer Hitze geschützt werden? Um diese Frage ging es jetzt gleich zweifach im Rat.
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Der Schutz vor zu großer Hitze war in der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates Bad Marienberg gleich doppelt Thema: Denn sowohl die SPD-Fraktion als auch die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen hatten dazu Anträge gestellt. Doch während der Antrag der Sozialdemokraten konkret auf den Schutz in Schulen abzielte, riefen die Grünen dazu auf, den Sachverhalt auf breitere Füße zu stellen, da er alle Teile der Gesellschaft betreffe.