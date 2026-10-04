Thema in Bad Marienberg Hitzeschutz sorgt im VG-Rat für teils hitzige Debatten Nadja Hoffmann-Heidrich 04.10.2026, 10:00 Uhr

i Besseren Hitzeschutz in den Schulen in Trägerschaft der VG Bad Marienberg forderte jetzt die SPD-Fraktion in einem Antrag. „Antrag nicht notwendig“, befand jedoch Bürgermeister Marvin Kraus, da schon viel in Sachen Vorsorge passiert sei. Jan Woitas/dpa

Wie können die Menschen in der Verbandsgemeinde Bad Marienberg vor großer Hitze geschützt werden? Um diese Frage ging es jetzt gleich zweifach im Rat.

Der Schutz vor zu großer Hitze war in der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates Bad Marienberg gleich doppelt Thema: Denn sowohl die SPD-Fraktion als auch die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen hatten dazu Anträge gestellt. Doch während der Antrag der Sozialdemokraten konkret auf den Schutz in Schulen abzielte, riefen die Grünen dazu auf, den Sachverhalt auf breitere Füße zu stellen, da er alle Teile der Gesellschaft betreffe.







Artikel teilen

Artikel teilen