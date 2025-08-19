Was hat es eigentlich mit dem historischen Bildstöckchen am Niedererbacher Sportplatz auf sich? Einiges über dessen Geschichte konnten die Gäste der kleinen Feier zur erneuten Weihe nach der Restaurierung jetzt erfahren.

Oberhalb des Niedererbacher Sportplatzes und quasi hinter dem Sportheim stand im Schatten einer mächtigen Buche seit vielen Jahren ein Bildstock mit der Darstellung der „Madonna von Schönstatt“. Da der auf 160 Jahre geschätzte Baum aber aus Krankheitsgründen gefällt werden musste, musste der Bildstock wegen der damit verbundenen Forstarbeiten aus Sicherheitsgründen entfernt werden.

Vor Kurzem hat ihn nun die sogenannte „Communale Truppe“, eine kleine Mannschaft ehrenamtlich tätiger Niedererbacher mit Berthold Ortseifen, Bernd Müller, Sieghard Möller und Franz Petri, wieder aufgestellt und hergerichtet. Im Beisein von fast 50 Gästen wurde nun das Bildstöckchen von Pfarrer i. R. Günter Daum, selbst ein Niedererbacher, feierlich erneut geweiht. Anschließend lud der Förderverein „Unser Dorf hat Zukunft“, unterstützt von Mitgliedern des Sportvereins, zu Kaffee und Kuchen auf die Terrasse des gerade renovierten Sportheimes ein.

i Im Beisein zahlreicher Gäste segnete Pfarrer i. R. Günter Daum das wieder aufgestellte Bildstöckchen oberhalb des Niedererbacher Sportplatzes erneut ein. Markus Müller

Wie Pfarrer Daum berichtete, wurde das Bildstöckchen von den drei Schönstätter Marienschwestern in Auftrag gegeben, die am 1. Advent 1945 nach Niedererbach kamen, um dort als Kindergärtnerinnen und Krankenschwestern zu wirken. Der Kindergarten wurde am Anfang im Spritzenhaus errichtet. Die Schönstattschwestern wurden dann schon 1953 wieder aus dem Dorf abgezogen. Ursache war wohl schon damals der Mangel an Ordensschwestern.

Stefanie Stächer hat in der Pfarrchronik der Jahre 1947/1948 einen kleinen Absatz zum Bildstöckchen gefunden: „Die Beteiligung am kirchlichen Leben dürfte bei vielen besser sein. (...) Um gerecht zu sein, muss gesagt werden, dass auch gute Ansätze bei der Jugend sich vorfinden. (...) Man findet sich gern am Marienbildstock am Waldesrand ein.“

i Hinter dem Bildstöckchen ist noch gut der Stumpf der rund 160 Jahre alt gewordenen Buche zu erkennen. Markus Müller

Laut Daum war in den alten Sockel des Bildstöckchens die Jahreszahl 1947 eingeritzt. Im Auftrag der Marienschwestern war das kleine Denkmal wohl vom Niedererbacher Bernhard Kremer erbaut worden, so Daum. Im Bildstöckchen angebracht ist ein Foto des Madonnenbildes „Zuflucht der Sünder“ von Luigi Crosio (1834-1916). Es ist die zentrale Devotionalie für Anhänger der Schönstattbewegung.

Bevor das Sportheim Anfang der 70er-Jahre erbaut wurde, stand das Bildstöckchen etwa am Platz, den heute der vordere Teil des Sportheimes einnimmt. Ältere Niedererbacher erinnern sich noch, dass das Bildstöckchen in eine kleine Anlage integriert war, die von Hecken umgeben waren. Auch eine Ruhebank gab es. Und ganz in der Nähe entsprang eine kleine Quelle.

i Im Bildstöckchen angebracht ist ein Foto des Madonnenbildes „Zuflucht der Sünder“ von Luigi Crosio (1834-1916). Markus Müller

Die darüber liegende Bodenmulde war offenbar früher als kleine Grube zum Abbau von Lehm genutzt worden, der für den Bau der Fachwerkhäuser gebraucht wurde. Ein kleines Waldstück direkt oberhalb des Sportheimes und Bildstöckchens ist übrigens bis heute Kirchenwald, steht also im Eigentum der Katholischen Kirche.