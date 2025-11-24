Große Ehre für Bruno M. Struif: Historie des Hachenburger Schützenvereins aufgearbeitet
Große Ehre für Bruno M. Struif
Historie des Hachenburger Schützenvereins aufgearbeitet
Der Hachenburger Schützenverein ist der älteste Verein in der Löwenstadt. Dank des Engagements der Geschichtswerkstatt und ihres Vorsitzenden Bruno M. Struif gibt es jetzt erstmals eine umfassende Darstellung dieser langen Historie.
Lesezeit 2 Minuten
„Wer schießt den Vogel ab?“, das hat sich wohl so mancher der zahlreichen Besucher im Löwensaal des Hachenburger Vogtshofes gefragt, denn dort ging es jetzt in einem Vortrag von Bruno M. Struif (Vorsitzender der Geschichtswerkstatt Hachenburg/GWH) um den ältesten Verein in der Löwenstadt – den Schützenverein.