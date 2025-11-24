Große Ehre für Bruno M. Struif Historie des Hachenburger Schützenvereins aufgearbeitet 24.11.2025, 17:00 Uhr

i Für seine besonderen Verdienste um das Schützenwesen in Hachenburg wurde der Vorsitzende der Geschichtswerkstatt, Bruno M. Struif (rechts), vom Vorsitzenden des Schützenvereins, Sascha Wächter, mit dem Graf-Alexander-Orden geehrt. Anlass war die Vorstellung des neuen Buch der Geschichtswerkstatt. Röder-Moldenhauer

Der Hachenburger Schützenverein ist der älteste Verein in der Löwenstadt. Dank des Engagements der Geschichtswerkstatt und ihres Vorsitzenden Bruno M. Struif gibt es jetzt erstmals eine umfassende Darstellung dieser langen Historie.

„Wer schießt den Vogel ab?“, das hat sich wohl so mancher der zahlreichen Besucher im Löwensaal des Hachenburger Vogtshofes gefragt, denn dort ging es jetzt in einem Vortrag von Bruno M. Struif (Vorsitzender der Geschichtswerkstatt Hachenburg/GWH) um den ältesten Verein in der Löwenstadt – den Schützenverein.







Artikel teilen

Artikel teilen