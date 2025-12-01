Unfall bei Mogendorf Hinweise auf flüchtigen Lkw-Fahrer fehlen noch Katrin Maue-Klaeser

Daniel-D. Pirker 01.12.2025, 15:00 Uhr

i Bei einem Unfall auf der L307 nahe Mogendorf ist ein 68-jähriger Autofahrer verletzt worden. Der Lkw-Fahrer, der den Unfall verursacht haben soll, ist davongefahren - nach ihm wird gesucht. Marcus Brandt. picture alliance/dpa/Marcus Brandt

Zeugenhinweise sind weiterhin dringend erbeten: Ein Autofahrer ist bei einem Unfall nahe Mogendorf schwer verletzt worden – der Unfallverursacher ist mit seinem Sattelschlepper davongefahren, nachdem er zwei Fahrzeuge im Gegenverkehr gerammt hat.

Noch hat der Zeugenaufruf der Polizei keine Hinweise auf den Unfallverursacher erbracht: Am Freitag, 28. November, gegen 15.15 Uhr hatte ein Sattelschlepper einen Unfall auf der L307 bei Mogendorf verursacht und war davongefahren. Bei der Kollision mit zwei Fahrzeugen – einem Pkw der Marke Opel und einem Iveco-Kastenwagen – wurde der Opel-Fahrer verletzt und es entstand ein Schaden von rund 20.







