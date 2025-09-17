Restaurantküche geöffnet Hinter Alarm in Montabaur steckte nur defektes Gerät 17.09.2025, 19:48 Uhr

i Zum Konrad-Adenauer-Platz wurde die Montabaurer Feuerwehr am Freitagabend alarmiert. Um der Ursache des anhaltenden Alarmtons auf den Grund zu gehen, öffneten die Einsatzkräfte die Hintertür der Restaurantküche. Katrin Maue-Klaeser

Ein anhaltender Piepton war aus der Küche des leer stehenden Restaurants am Montabaurer Konrad-Adenauer-Platz zu hören. Obwohl die Feuerwehr davon ausging, dass es kein Rauchmelder ist, musste sie sich zur Sicherheit der Anwohner vergewissern.

Der Verdacht auf einen Gebäudebrand am Konrad-Adenauer-Platz hat am Freitagabend, 17. September, die örtliche Feuerwehr auf den Plan gerufen. Sicherheitshalber war auch die Drehleiter alarmiert worden, da es sich um mehrstöckige Bebauung handelt. Als die Brandschützer eintrafen, konnten sie von außen die Ursache des Alarmsignals nicht feststellen.







