Ein anhaltender Piepton war aus der Küche des leer stehenden Restaurants am Montabaurer Konrad-Adenauer-Platz zu hören. Obwohl die Feuerwehr davon ausging, dass es kein Rauchmelder ist, musste sie sich zur Sicherheit der Anwohner vergewissern.
Der Verdacht auf einen Gebäudebrand am Konrad-Adenauer-Platz hat am Freitagabend, 17. September, die örtliche Feuerwehr auf den Plan gerufen. Sicherheitshalber war auch die Drehleiter alarmiert worden, da es sich um mehrstöckige Bebauung handelt. Als die Brandschützer eintrafen, konnten sie von außen die Ursache des Alarmsignals nicht feststellen.