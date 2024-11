Spendenbereitschaft hält an Hilfstransport rollt von Montabaur nach Trostyanets 30.11.2024, 06:00 Uhr

i Jörg Lindland (von hinten links im Uhrzeigersinn) und Jörg Klinger vom Montabaurer städtischen Bauhof haben kräftig angepackt, um Geschenke und Hilfsgüter in den Lastwagen zu verfrachten, den Ukrainer Ihor Banzyuk nach Trostyanets steuern wird. Christine Stammler, die den Hilfstransport seitens des Stadtmarketings organisiert und vorbereitet hat, Anne Pollmächer als Vorsitzende der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft und Stadtbürgermeisterin Melanie Leicher wünschen eine gute Reise und freuen sich auf Fotos fröhlicher Empfänger. Foto: Katrin Maue-Klaeser Katrin Maue-Klaeser

Neben Weihnachtsgeschenken gehen erste Geräte zur Stromgewinnung und Ausstattung des Bauhofs in die Montabaurer Partnerstadt Trostyanets. Die Hilfsbereitschaft der Westerwälder für die Ukraine ist ungebrochen.

Mit Schwung zieht Ihor Benzyuk die rote Plane des Lastwagens zu, Jörg Klinger und Jörg Lindland helfen, die Sicherungsleine durch die Ösen zu ziehen. Benzyuk wird sich gleich auf dem Bauhofgelände in Eschelbach hinters Steuer setzen und sich auf den Weg machen in Richtung Trostyanets in der Ukraine.

