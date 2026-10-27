Weißer Ring im Westerwald
Hilfsorganisation unterstützt Opfer nach fiesem Betrug
Die Weiße Ring kümmert sich seit fünf Jahrzehnten um die Opfer von Kriminalität. Auch im Westerwaldkreis sind ehrenamtliche Bera
Die Weiße Ring kümmert sich seit fünf Jahrzehnten um die Opfer von Kriminalität. Auch im Westerwaldkreis sind ehrenamtliche Berater jederzeit ansprechbar.
Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Diese Telefonnummer sollte man sich merken: 116 006. Es meldet sich dann der Weiße Ring. Auch auf anderem Wege werden Anfragen an die Westerwälder Außenstelle der Opferschutzorganisation herangetragen. Ein Einzelbeispiel.

Lesezeit 2 Minuten
Wer Opfer eines Betrugs wird, hat nicht selten neben dem materiellen Schaden, auch noch mit schlimmen seelischen Folgen zu kämpfen. Wie gut, dass es dann Menschen gibt, die zuhören und helfen können, wie die Berater des Weißen Rings. Eine Familie aus der Verbandsgemeinde Selters hat dies erlebt.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungSoziales

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren