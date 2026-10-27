Diese Telefonnummer sollte man sich merken: 116 006. Es meldet sich dann der Weiße Ring. Auch auf anderem Wege werden Anfragen an die Westerwälder Außenstelle der Opferschutzorganisation herangetragen. Ein Einzelbeispiel.
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Wer Opfer eines Betrugs wird, hat nicht selten neben dem materiellen Schaden, auch noch mit schlimmen seelischen Folgen zu kämpfen. Wie gut, dass es dann Menschen gibt, die zuhören und helfen können, wie die Berater des Weißen Rings. Eine Familie aus der Verbandsgemeinde Selters hat dies erlebt.