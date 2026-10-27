Weißer Ring im Westerwald Hilfsorganisation unterstützt Opfer nach fiesem Betrug Elmar Hering 27.10.2026, 17:30 Uhr

i Die Weiße Ring kümmert sich seit fünf Jahrzehnten um die Opfer von Kriminalität. Auch im Westerwaldkreis sind ehrenamtliche Berater jederzeit ansprechbar. Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Diese Telefonnummer sollte man sich merken: 116 006. Es meldet sich dann der Weiße Ring. Auch auf anderem Wege werden Anfragen an die Westerwälder Außenstelle der Opferschutzorganisation herangetragen. Ein Einzelbeispiel.

Wer Opfer eines Betrugs wird, hat nicht selten neben dem materiellen Schaden, auch noch mit schlimmen seelischen Folgen zu kämpfen. Wie gut, dass es dann Menschen gibt, die zuhören und helfen können, wie die Berater des Weißen Rings. Eine Familie aus der Verbandsgemeinde Selters hat dies erlebt.







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