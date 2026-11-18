Spendenaktion in Dernbach Hilfe für Indien durch Freundeskreis Katharina Kasper Hans-Peter Metternich 18.11.2026, 20:00 Uhr

i Mitglieder des Freundeskreises Katharina Kasper Indien überreichten bei einer Aktion im Dernbacher Krankenhaus am Martinstag an die Generaloberin, Schwester Michele Dvorak (vorne 3. von links), einen symbolischen Scheck über 11.000 Euro. Hans-Peter Metternich

Der Freundeskreis Katharina Kasper mobilisierte in Dernbach Spenden für Projekte in Tamil Nadu – von Schulförderung bis Hilfe für Fischer. Wie die Aktion entstand und wen sie konkret erreicht, lesen Sie im Artikel.

1998 wurde im Rahmen der Feierlichkeiten zum 100. Todestag von Katharina Kasper eine Partnerschaft zwischen der südindischen Provinz der Dernbacher Schwestern und der Pfarrei St. Bonifatius Wirges gegründet. Diese Partnerschaft wird seit Juni 2024 im neu gegründeten „Freundeskreis Katharina Kasper Indien“, der dem Generalat der Schwestern in Dernbach angegliedert ist und dort seinen Sitz hat, weitergeführt.







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