Sistig einziger Bewerber Heuzert stimmt am 25. Oktober über neuen Ortschef ab Nadja Hoffmann-Heidrich 21.10.2026, 18:30 Uhr

i Die Bürger von Heuzert sind am Sonntag, 25. Oktober, dazu aufgerufen, über die Neubesetzung des Ortsbürgermeisteramtes zu entscheiden. Röder-Moldenhauer

Das Amt des Ortsbürgermeisters in Heuzert ist seit Sommer vakant. Das könnte sich mit der Wahl am Sonntag, 25. Oktober, ändern. Einziger Bewerber: Christoph Sistig, der bisherige Erste Beigeordnete.

Die Bürger von Heuzert sind am kommenden Sonntag, 25. Oktober, dazu aufgerufen, einen neuen Ortsbürgermeister zu wählen. Die Wahl ist erforderlich, da der bisherige Amtsinhaber Tristan Geißler bereits zum 13. Juli zurückgetreten ist. Mit 127 Einwohnern (Hauptwohnsitz) ist Heuzert die kleinste Gemeinde des Westerwaldkreises.







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