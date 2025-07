Beim autofreien Gelbachtag ist in diesem Jahr entlang des Bachlaufs Vorsicht geboten: Die gefährliche Herkulesstaude hat sich dort massiv ausgebreitet. Insbesondere rund um Montabaur-Bladernheim sind die hohen Bestände unübersehbar. Die auch Riesenbärenklau genannte Pflanze verursacht bei Hautkontakt schwere Verbrennungen.

Hintergrund der Ausbreitung: Der Westerwaldkreis hat die Bekämpfung der Pflanze im Gelbachtal nach vielen Jahren aufgegeben, was vor allem finanzielle Gründe hat. In der Vergangenheit förderte das Umweltministerium das Zurückdrängen des invasiven Neophyts. Da sich die Pflanze aber trotzdem weiter ausbreitet, wurde diese Förderung inzwischen eingestellt, erklärt die Kreisverwaltung auf Anfrage unserer Zeitung.

i Brücke über den Gelbach bei Bladernheim: Der Riesenbärenklau ist nicht zu übersehen. Thorsten Ferdinand

Zwar ist die Untere Naturschutzbehörde des Kreises für die Unterhaltung des Gelbachs ab Wirzenborn zuständig, da es sich um ein Gewässer zweiter Ordnung handelt. Für den Zustand des Fließgewässers spielt die Pflanze allerdings nur eine untergeordnete Rolle, so die Behörde. Die Bekämpfung wird meist gefordert, um Menschen am Bachlauf vor Verbrennungen bei Hautkontakt zu schützen. Diese „Gefahrenabwehr“, wie es im Amtsdeutsch heißt, ist aber nicht Aufgabe der Unteren Naturschutzbehörde, sondern der Ordnungsämter, so die Pressestelle des Kreises.

Erschwert wird die Bekämpfung durch das Einsatzverbot von Unkrautvernichtern wie Glyphosat. Seit der Riesenbärenklau händisch bekämpft werden muss, haben sich die Kosten laut Kreis verzehnfacht. Da sich der Aufwand massiv erhöht hat, sei es zudem schwierig, überhaupt noch Anbieter für die Bekämpfung zu finden, erläutert der Kreis. Das Verbot, dabei Pflanzenschutzmittel einzusetzen, hält die Untere Naturschutzbehörde weiterhin für falsch.

„Es fällt unserer Verwaltung schwer, sich aus dieser Verantwortung zurückzuziehen, da wir der Überzeugung sind, dass diese Arbeit nach wie vor wichtig und richtig ist.“

Die Untere Naturschutzbehörde des Westerwaldkreises in einer Presseerklärung.

Die Bemühungen, die Herkulesstaude zurückzudrängen, wurden deshalb nach mehr als 30 Jahren beendet – eine Entscheidung, die der Naturschutzbehörde nicht leicht gefallen ist, wie die Kreisverwaltung erklärt. Die Kooperation mit den Verbandsgemeinden Montabaur und Wirges sei aus Sicht der Behörde durchaus zielführend gewesen. „Daher fällt es unserer Verwaltung schwer, sich aus dieser Verantwortung zurückzuziehen, da wir der Überzeugung sind, dass diese Arbeit nach wie vor wichtig und richtig ist.“

Die Zukunftsaussichten sind nun düster: Wenn der Riesenbärenklau im Gelbachtal künftig gar nicht mehr bekämpft wird, ist die weitere Ausbreitung der Pflanze programmiert. Das werde höchstwahrscheinlich dazu führen, dass mehr Menschen mit der Herkulesstaude in Kontakt kommen und sich verbrennen, so der Kreis. Zudem werden heimische Pflanzenarten am Bachlauf weiter zurückgedrängt, da sie unter dem invasiven Kraut in der Regel nicht überleben können.

i Die Herkulesstaude kann drei Meter hoch werden, wie dieses Foto neben einem Baumstamm andeutet. Thorsten Ferdinand

In einer Ausschusssitzung des Montabaurer Stadtrats äußerte der Beigeordnete Gerd Frink zudem die Sorge, dass die Hochwassergefahr im Gelbachtal steigt. Die Herkulesstaude habe keine tiefen Wurzeln, erklärte Frink. Sie werde bei starkem Regen deshalb häufig weggeschwemmt und staut dann im Gelbach das Wasser. Dass sich nun niemand mehr um das Zurückdrängen der Pflanze kümmere, sei auch vor diesem Hintergrund bedenklich, so der Beigeordnete.

Zwischen der Stadt Montabaur und Wirzenborn veranlasst hingegen weiterhin die Verbandsgemeinde das Bekämpfen der Staude, denn in diesem Bereich handelt es sich um ein Gewässer dritter Ordnung, für das der Kreis nicht zuständig ist. Stadtbürgermeisterin Melanie Leicher zeigte gleichwohl Verständnis für die Entscheidung der Kreisverwaltung, sich angesichts der deutlich gestiegenen Kosten aus der Bekämpfung zurückzuziehen.

i Am Sonntag steht der autofreie Gelbachtag an. Unser Foto zeigt ein Werbeplakat in Untershausen. Thorsten Ferdinand

Besucher des Gelbachtals sollten nun verstärkt darauf achten, dass spielende Kinder nicht in Kontakt mit der Pflanze kommen. Auf den ersten Blick mag die Herkulesstaude durchaus schön wirken – sie wird bis zu drei Meter hoch und steht im Sommer in voller Blüte. Die Verlockung, diesen imposanten Riesen anzufassen, ist gerade für Kinder groß. Es kann jedoch zu schmerzhaften und langwierigen Hautproblemen führen.